Як Влад Яма хуліганив у дитинстві

За лаштунками шоу «Хто зверху?» (Новий канал) відомий хореограф зізнався, яка ситуація з минулого стала для нього справжнім уроком

Вчитись на своїм помилках складно, але можливо. Це доводить своєю історією хореограф Влад Яма. Ситуація, яку він розповів під час зйомок шоу «Хто зверху?» (Новий канал), сталась з танцівником в дитинстві. Та залишила відбиток на все життя.

– Коли мені було 9-10 років, я вперше потрапив у заводський дитячий літній табір у Запоріжжі. У кожного заводу тоді був свій табір, і в батьків з’явилась можливість мене у такий відправити, – розповідає Влад Яма. – Я поїхав з партнеркою і проплакав дві доби. Дуже сильно сумував за батьками, тож мене звідти швиденько забрали.

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Тема таборів на певний час була закрита для маленького танцівника. Та коли Владу виповнилось років 12, він поїхав зі своїм колективом в Одесу в «Молоду гвардію».

– Це крутий величезний табір, де в нас була своя компанія танцівників. Я був досить чемним. Та одного разу повів себе не дуже добре, – згадує танцівник. – Після обіду нам стало сумно, тож вирішили зробити якусь «цікавинку». Набрали в пакет з-під кефіру води і жбурнули з четвертого поверху по дівчатах-садівницях. Це був великий такий вибух, який нам дуже сподобався. На дівчат, звісно, попало, тож всі побігли з балкону ховатись. Я був одним з перших, хто зник звідти. Але справа в тому, що з восьми пацанів кидок зробив саме я. Потім декілька годин у нас був наче детективний серіал. Я довго не зізнавався, але совість мучила сильно. Поки питали всіх колективно, то ніхто не зізнався, а коли почали спілкуватись з кожним окремо, то хлопці стали «колотись». Я пішов до начальника дружини, яка була знайома з моїми батьками, до речі, і зізнався. Наче нічого страшного не сталося, але відбиток залишився на все життя. Після того, якщо і робив щось погане, то намагався зізнаватись і перепрошувати одразу.

Побачити Влада Яму в ефірі Нового каналу зможете вже зовсім скоро. 24 серпня о 19:00 вмикайте спецвипуск шоу «Хто зверху?» до Дня незалежності.