Юрій Горбунов, Анна Трінчер, Володимир Шумко, Ірина Гатун та Женя Кот – про курйози в літніх таборах 

За лаштунками шоу «Хто зверху?» (Новий канал) Юрій Горбунов, Анна Трінчер, Володимир Шумко, Ірина Гатун та Женя Кот згадали дитинство та канікули без батьків

Найкращі спогади з дитинства пов’язані з літніми канікулами. А канікули – це що? Це село у бабусі або літні табори. Саме про них розповіли українські знаменитості під час зйомок шоу «Хто зверху?», яке з 24 серпня покаже Новий канал. Ловіть курйози та суперісторії!

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Татуювання та мрії стати священиком

– Я фломастерами малював різні татушки дітям, – розповідає гуморист та учасник Improv Live Show Володимир Шумко. – Вони до мене приходили з усіх загонів і казали: «Вова, ми знаємо, що ти вмієш малювати». Комусь Chicago Bulls малював на спині, комусь орла. Ще, пам’ятаю, ми втікали на річку. Одного разу я в білу футболку нарвав шовковиці. Мама була «дуже рада цьому», коли забирала мене. А ще ми з кори дерев робив хрести дерев’яні. Я ж в дитинстві хотів бути батюшкою. Мені подобалось. Чорна ряса, хрест, їх всі слухають. «Вони заробляють хороші гроші, бо святять машини, проводять хрестини, вінчання», – думав я в дитинстві.

Міні-бізнес у б’юті-сфері від Анни Трінчер

– У нас був такий день, коли кожен обирав, які він надаватиме послуги. За це отримували уявні гроші, – пригадує акторка, співачка і блогерка Анна Трінчер. – Потім у кого найбільше грошей – той отримував приз. Я відкрила свій салон краси, робила педикюр, манікюр, масажі всякі. Тоді наша маленька команда виграла конкурс, заробивши найбільше!

Табори не у фаворі

– Я ненавидів дитячі табори. Всі казали: «Піонерський вогонь в кінці зміни! Класно!» А я хотів додому в двір до своїх хлопців, – зізнається телеведучий та актор Юрій Горбунов. – Мені не подобалось у таборах все: ні їсти, ні спати, ні в ігри грати. Творчою людиною я став взагалі випадково, бо в дитинстві концерти та публічність були для мене, наче якесь покарання. Я їздив у табори біля Івано-Франківська. А ще пару разів у Карпати, у справжні гуцульські місця.

Викликали домового і мало не спалили будиночок

– Все літо в дитинстві я проводила в літніх таборах, – каже гумористка та акторка «Жіночого кварталу» Ірина Гатун. – В мене мама була замісником директора табору в Чернігівській області, на Десні. Одного разу ми ледве не спалили дім. Це було в один з вечорів, коли «визивають гномиків» – мажуть зубною пастою. Викликаючи того гномика чи домового, ми щось підпалювали біля ліжка, і загорілась нитка. Слава Богу, все швидко загасили, і ніхто не постраждав.

У бабусі – найкращий табір

– Жодного разу не був в таборі. В дитинстві я їздив до бабусі на літо. Там рибалили, по полям ходили, по лісам бігали, на горища лазили. Весело було! – розповідає хореограф Женя Кот. – Допомагав бабусі пасти стадо корів. Любили їсти шовковицю. Іноді її продавали. Це був такий наш міні-бізнес. Взагалі я був слухняною дитиною. Навіть пам’ятаю, як в мене школа перейшла на другу зміну. І кожен ранок мама мене відправляла за продуктами. Я ходив, економив, збирав гроші, а потім купував маленький тортик додому.

Одинадцятий сезон розважального шоу для всієї сім’ї «Хто зверху?» дивіться з 24 серпня в ефірі Нового каналу. Перший випуск – special. Відсвяткуємо День незалежності разом!