Топ-3 заправки для салатів від Євгена Клопотенка

Кулінар поділився соусами із найпростіших інгредієнтів

Обов’язковим компонентом будь-якого салату є заправка. Вона збирає воєдино усі інгредієнти і надає вишуканого смаку та аромату. На полицях супермаркетів можна знайти величезний асортимент готових заправок, соусів та майонезів. Але домашнє – смачніше! За лаштунками шоу «Хто зверху?» (Новий канал) кулінар та ресторатор Євген Клопотенко поділився рецептами заправок із найпростіших інгредієнтів, які чудово замінять шкідливі магазинні майонези.

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Класичний вінегрет

2 столові ложки лимонного соку, 2 чайні ложки солодкої гірчиці, 70 мл оливкової олії. Сіль, перець за смаком. Все змішайте.

Дієтичний соус

Змішайте 150 мл йогурту, 1 натертий огірок, 4 зубчика часнику видавлених у часникодавці.

Пряна заправка

500 мл нерафінованої олії, 1 столова ложка орегано (сушеного), 1 столова ложка базиліку (сушеного), 1 столова ложка чебрецю (сушеного), 1 столова ложка м’яти (сушеної), 5-7 штук перця горошком.

Дивіться прем’єру шоу «Хто зверху?» 24 серпня о 19:00 на Новому каналі