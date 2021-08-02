Дар’я Петрожицька зізналася, які подарунки їй робить бойфренд

Акторка театру і кіно розповіла, як проводить вільний час зі своїм хлопцем

На початку цього року популярна українська актриса Дар’я Петрожицька відпочивала в Єгипті, де закрутила курортний роман з хлопцем Олексієм. Їхні стосунки переросли в щось більше — зі знайомства минуло півроку, а пара досі разом. Чим у вільний час займаються закохані, Дар’я розповіла під час зйомок 11 сезону шоу «Хто зверху?» на Новому каналі.

— Головне для нас — бути разом. Неважливо, чим ми при цьому займаємося. Останнім часом ми переглядаємо мультсеріал «Рік і Морті» і кайфуємо, — зізналася актриса. — Можемо просто сидіти кілька днів вдома або піти кудись погуляти.

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Пара досі насолоджується цукерково-букетним періодом — Олексій часто балує свою кохану приємними дрібницями.

— Він завжди робить мені сюрпризи та подарунки. Це дрібниці, але для мене суперсюрприз, коли з бухти-барахти дарують «Кіндер». Я дуже радію! Останнім часом він каже: «Перестань їсти солодке» І дарує жуйки «Love is…» — він жує жуйку, а я збираю фантики, — розповіла Дар’я Новому каналу.

Дивіться 11 сезон розважального шоу «Хто зверху?» цієї осені на Новому каналі!