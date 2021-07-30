Анна Андрійчук – про дружбу з Настею Каменських

Відома дизайнерка та блогерка за лаштунками шоу «Хто зверху?» (Новий канал) розповіла, як працювати з кращою подругою та через що можуть посперечатись з NK

30 липня відзначають Міжнародний день дружби. Серед українського шоу-бізнесу пар-френдів дуже багато. Вони люблять разом і розважатись, і працювати, і у телевізійних шоу зніматись. Наприклад, співачка NK та дизайнерка Анна Андрійчук зіграли в 11-му сезоні «Хто зверху?», яке восени покаже Новий канал. За лаштунками Аня поділилась секретом їх з Настею дружби.

– Насамперед, дуже важливо слухати та чути, – каже дівчина. – По-друге, потрібно бути відкритим. Якщо щось не подобається, ти завжди можеш про це сказати. Найголовніше – бути чесними на 100% одна з одною.

«До мурашок»: JAMALA розповіла про слабкість та силу українців

Ходять до косметолога й не їдять м’яса: секрети краси українських зірок

Дизайнерка переконує, що сварок у взаєминах з артисткою немає. Сперечаються теж рідко.

– Це, швидше, щось таке жартівливо-буденне, – каже вона. – Наприклад, у ресторані я хочу з’їсти щось солодке, а Настя кричить: «Ні, ти що!» Або коли скупляємось у супермаркеті разом, я хочу щось шкідливе, а Настя це викладає з візочка назад на полиці. Вона не дозволяє таке купувати, бо за здоровий спосіб життя, а ми в компанії всі трішечки «грішимо» у цьому плані.

Окрім того, що Аня з NK кращі подруги, вони ще й мають колаборацію, спільний мерч, в одязі.

– Враховуючи, що ми дуже багато років з Настею разом, то знаємо всі емоції і розуміємо все майже з пів слова, – говорить Андрійчук. – Відчуваємо, коли потрібно змовчати чи ще щось. Нам комфортно разом на мільярд мільйонів відсотків у всіх сферах.

Чи допомогла їх міцна дружба перемогти жіночій команді у шоу «Хто зверху?» – дивіться вже восени на Новому каналі!