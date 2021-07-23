Аеробіка 80-х від Притули та гопак від Нікітюк: завершилися зйомки нового сезону «Хто зверху?»

Уже десять сезонів грове шоу «Хто зверху?» (Новий канал) дивує та розважає глядачів. Незмінно капітанами команд є Сергій Притула та Леся Нікітюк, а роль Пана Судді виконує Олександр Педан. Щороку творча команда вигадує нові конкурси. 11-й сезон, зйомки якого завершилися нещодавно, не стане винятком

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– Ви побачите дуже масштабні, красиві фінали випусків та «Обміни ролями», – інтригує керівниця проекту Анна Вовк. – Звісно ж, буде багато смішних конкурсів. Мені здається, тільки у «Хто зверху?» можна побачити зірок у костюмах великих динозаврів, молотків, Горбокоників чи гігантських капців. А ще в цьому сезоні оживуть наші улюблені дитячі ігри: «Камінь-ножиці-папір», «Морський бій», «Хрестики-нулики». Тільки все відбуватиметься не на аркушах паперу. Глядачі побачать справжнє протистояння кораблів. Не в усіх програмах будуть раунди «Хто я?» і «Правда чи брехня», адже додалося два нові форматні конкурси: «Знай наших і не наших» та «Знайди слово». У першому конкурсі зіркові учасники муситимуть за фото згадувати ім’я та прізвище відомих людей. А у другому командам треба буде шукати слова на філворді (вид кросворду, в якому на ігровому полі з безліччю літер треба знайти потрібні слова, – прим. ред.)

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Зрозуміло, що в новому сезоні проекту буде не лише безліч перевдягань, але й немало динамічних конкурсів. Наприклад, Сергій Притула спробує себе в аеробіці 80-х, а Леся Нікітюк заради перемоги станцює шалений гопак! Крім того, у «Хто зверху?» оновилася студія. Тепер стіни прикрашають нові постери з незмінними ведучими шоу. Для цього зробили окрему круту фотосесію!

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За роки існування ігрового шоу «Хто зверху?» його учасниками встигли побувати мало не всі зірки українського шоу-бізнесу. Цього сезону, звісно ж, не обійшлося без «ветеранів»: Олі Полякової, Юрія Горбунова, Даші Астаф’євої, Влада Ями, NK, Наталі Могилевської, Євгенія Кошового, Джамали та багатьох інших. Та разом із ними участь у зйомках «Хто зверху?» взяли абсолютно нові обличчя: ведучий «Орла&Решки. Земляни» Кирило Макашов, вокалістки гуртів Go-A та KAZKA Катерина Павленко й Олександра Зарицька.

Прем’єра 11 сезону «Хто зверху?» – вже цієї осені на Новому каналі! А поки пропонуємо заглянути за куліси зйомок ігрового шоу та подивитися яскравий фотозвіт з майданчика:

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