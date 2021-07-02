Яєчня без жодного яйця: актриса Анна Кошмал поділилася рецептом фірмового сніданку

За словами зірки, така страва здатна наситити організм на півдня

У кіношників і телевізійників дуже насичений робочий графік. Один епізод серіалу або програми можуть знімати багато годин. Наприклад, щоб показати 90 хвилин шоу «Хто зверху?», Новий канал знімає його шість, а іноді й більше годин. І хоча в акторів є перерва на обід, вони як ніхто знають про важливість ситного сніданку. Рецептом фірмової ранкової страви за лаштунками шоу «Хто зверху?» з Новим каналом поділилася актриса Анна Кошмал.

– Я люблю яєчню з тофу. Це дуже смачна і ситна страва. Після неї півдня не хочеться їсти, – розповідає Анна.

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Серед іншого завдяки подібному харчуванню актриса чудово виглядає.

– Загальний стан здоров’я завжди позначається на обличчі. Адже що більше ти працюєш, що більше витрачаєш здоров’я, то краще за ним треба стежити. Це мій простий рецепт краси, – пояснює зірка. – Я шість років не вживаю тваринних продуктів і щонайменше чотири рази на тиждень займаюся йогою.

Чи допоможуть актрисі заняття спортом обіграти чоловічу команду в «Хто зверху?» – дивіться всією сім’єю цієї осені на Новому каналі.

Рецепт яєчні без яєць:

Інгредієнти:

Тофу – 200 г

Авокадо – ½ штуки

Улюблені овочі – 100-150 г

Сіль, перець, паприка

Спосіб приготування:

Тофу розминаємо виделкою в сирну кашку, солимо, перчимо, додаємо улюблені спеції. Ідеально підійде паприка або куркума Суміш перекладаємо на розігріту сковороду, обсмажуємо Готовий скрамбл з тофу подаємо з авокадо і будь-якими овочами.

Смачного!