В развлекательном шоу Хто зверху? 9 спецвыпуск от 18.01.2022 собраны лучшие конкурсы, в которых проверялось, насколько хорошо участники разбираются в транспортных средствах.

Существует целый ряд стереотипов о девушках и автомобилях, в которых женщины обычно не очень-то ладят с машинами. Но в шоу Хто зверху? 2022 женская команда во главе с Лесей Никитюк попыталась доказать, что девушки могут и колесо поменять, и припарковаться, и помочь сотруднику СТО.

Если парни думали, что они асы во всем, что связано с авто, то глубоко заблуждались. Брутальные Даниэль Салем, Олег Кензов, Валентин Михиенко и Сергей Притула столкнулись с невыполнимым заданием – нанести макияж в движущемся авто. Удалось ли им это? Смотри в 9 спецвыпуске шоу Хто зверху? от 18.01.2022 на сайте Нового канала.

Смотреть онлайн Хто зверху? 2022. Спецвыпуск 8