Что может быть лучше, чем наблюдать за тем, как любимые звезды соревнуются за победу, перебрасываются острыми словечками и веселятся, словно дети? Только шоу Хто зверху? 8 спецвыпуск от 17.01.2022, в котором они либо превращаются в братьев наших меньших, либо взаимодействуют с ними в различных испытаниях.

В следующие сорок пять минут тебе понадобится платок, ведь милые собачки и котики будут вызывать слезы умиления, а звезды – слезы радости! В 8 спецвыпуске шоу Хто зверху? 2022 участницы женской команды продемонстрируют свои знания пород кошек, а участники мужской – собак. Кто окажется более осведомленным в зоологии? Ответы – вскоре!

Кому из участников мужской команды наставят рога? Кто окажется самым искусным дояром коз? Как просто в студии развернется брачный период пингвинов? Это лучше увидеть своими глазами! Смотри онлайн шоу Хто зверху? 8 спецвыпуск от 17.01.2022 на сайте Нового канала и получи заряд прекрасного настроения на неделю вперед!

Смотреть онлайн Хто зверху? 2022. Спецвыпуск 7