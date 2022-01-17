Смотри самые лучшие моменты Хто зверху? спецвыпуск 7. На этот раз в центре внимания раунд под названием Кто я? В этом конкурсе один из участников команды должен при помощи своих товарищей угадать, какой персонаж изображен на ширме. При этом сам участник стоит за ширмой и понятия не имеет, что на ней нарисовано.

MONATIK, Jerry Heil, Алла Костромичева, Даша Астафьева и многие другие звезды попадали за эту ширму и пытались угадать правильный ответ. Кто-то сразу определял для себя выгодную стратегию и последовательно задавал вопросы, а кто-то угадывал при помощи интуиции и странной ментальной связи с товарищами по команде. В этом раунде совершенно невозможно удержаться от смеха! Подними себе настроение – смотри Хто зверху? спецвыпуск 7 на Новом канале.

Смотреть онлайн Хто зверху? 2022. Спецвыпуск 6