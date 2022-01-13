Шоу Хто зверху? 6 спецвыпуск от 13.01.2022 приготовил для меломанов отличный подарок – подборку самых ярких и интересных моментов, где звездные команды мужчин и женщин пытались угадывать популярные мелодии!

Если ты постоянно в поисках классных песен и считаешь себя мастером по угадыванию треков по первому аккорду, тогда в 6 спецвыпуске игрового шоу Хто зверху? 2022 сможешь проверить свои знания в музыковедении вместе с известными и успешными людьми нашей страны!

Но не спеши думать, что это будет легко: кроме угадывания трека по первым нотам мелодии тебе с женской и мужской командами придется понять, о какой песне идет речь только по пяти словам из ее текста! Не терпится попробовать? Тогда быстрее нажимай на плей и смотри онлайн шоу Хто зверху? 6 спецвыпуск от 13.01.2022 на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн Хто зверху? 2022. Спецвыпуск 5