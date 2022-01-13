Смотри онлайн Хто зверху? 2022 спецвыпуск 5 – самый праздничный выпуск любимого развлекательного шоу! Здесь собраны самые яркие моменты, посвященные праздникам. Парни и девушки умеют праздновать от души. Чего стоят только новогодние конкурсы! Участники перевоплощались в новогодних эльфов, надевали на себя костюмы елочек и обвешивали капитанов подарками.

В 5 спецвыпуске Хто зверху? 2022 ты увидишь, как звезды танцуют ламбаду, запускают руки в огромный свадебный торт и соревнуются в задувании свечей на скорость. Не пропусти самое интересное – смотри лучшие моменты Хто зверху? спецвыпуск 5

Смотреть онлайн Хто зверху? 2022. Спецвыпуск 4