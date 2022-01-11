В шоу Хто зверху? 2022 спецвыпуск 4 от 11.01.2022 звезды обменяются телами! А все для того, чтобы доказать противоположному полу: быть мужчиной или женщиной - ой как не просто. Чуть ли не каждый слышал подобные высказывания: «Ходить на каблуках – раз плюнуть», «Как можно так долго делать макияж», «Вся борода в крошках, ешь аккуратно» или «Неужели ты так занят, что не можешь написать смс?». В раунде Обмен телами состоится то, о чем мечтает каждый: мужчины станут женщинами, а женщины – мужчинами.

В 4 спецвыпуске шоу Хто зверху? 2022 мужская команда, в состав которой входят Амадор Лопес, Анатолий Анатолич и Владимир Ковцун, наденут красные юбки-карандаш, обуют каблуки и сыграют в бильярд. А женская команда – Алла Костромичева, MamaRika и Виктория Булитко – превратятся в MONATIK и попытаются повторить безумную хореографию певца. Смотри онлайн шоу Хто зверху? 2022 спецвыпуск 4 от 11.01.2022 на сайте Нового канала – впереди еще много «обменов».

Смотреть онлайн Хто зверху? 2022. Спецвыпуск 3