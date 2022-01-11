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11 января

Ирина Сопонару разбудила внутреннего Джеки Чана. Хто зверху? 2022. Спецвыпуск 3. На спорте

Смотри лучшие моменты на спорте в Хто зверху? спецвыпуск 3! Помнишь, как Сергей Притула прятался среди зрителей от чемпионки по армрестлингу, а Леся Никитюк разбивала доски с боевым кличем «божечки»? В этом спецвыпуске собраны самые яркие моменты со спортивными достижениями участников. Им приходилось с нуля пробовать себя в художественной гимнастике, фитнесе для беременных и даже синхронном плавании в воображаемом бассейне.

В шоу Хто зверху? 2022 нежные девушки пробовали виды спорта, которые традиционно считаются мужскими – тяжелыми, сложными и опасными. Они дрались, играли в футбол и пробовали скайдайвинг, в то время как их оппоненты пробовали прыгать на скакалке с пятым размером груди и ловить мячи, как художественные гимнастки. Кто же лучше в спорте, мужчины или женщины? Смотри в Хто зверху? спецвыпуск 3 прямо сейчас. 

Смотреть онлайн Хто зверху? 2022. Спецвыпуск 2

Ирина Сопонару разбудила внутреннего Джеки Чана. Хто зверху? 2022. Спецвыпуск 3. На спорте
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