В шоу Хто зверху? 2 спецвыпуск от 10.01.2022 ты можешь не только отдохнуть и поразвлечься, наблюдая за увлекательными раундами и виртуозной игрой звезд украинского шоу-бизнеса, но и узнать о них много интересного!

В любимом раунде многих зрителей «Кто я» участникам женской и мужской команд необходимо продемонстрировать свою эрудицию и скорость мышления, угадывая конкретного персонажа, а их сокомандникам остается направить коллегу в правильное русло, отвечая на его уточняющие вопросы.

Во 2 спецвыпуске шоу Хто зверху? 2022 в погоне за победой звезды потеряют самообладание и откроют свои скрытые таланты всей стране! Соня Плакидюк и Даша Астафьева поразят своей телепатической связью, певица СолоХа – сверхчеловеческой силой, а Настя Оруджева – способностью побеждать за мгновение до поражения.

Ты просто не можешь пропустить лучшие моменты раунда «Кто я» – смотри онлайн шоу Хто зверху? 2 спецвыпуск от 10.01.2022 на сайте Нового канала и получи заряд хорошего настроения на всю неделю!

Смотреть онлайн Хто зверху? 2022. Спецвыпуск 1