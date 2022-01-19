Смотри в Хто зверху? 2022 спецвыпуск 11, как парни и девушки меняются местами, чтобы выяснить, кто же из них круче!

Как часто мужчины считают, что женщины – это слабый пол? Официантки Октоберфеста своим примером показывают, что парни сильно ошибаются! Эти девочки в корсетах и пышных юбках носят по 12 полных бокалов пива за один раз. А вот справятся ли с этой задачей парни? Узнайте прямо сейчас!

Сидеть за телевизором целыми вечерами – это отдых? Как бы не так! Девушки поняли, что это не так уж просто, когда попытались с пультом в одной руке и бокалом пива в другой снять с себя кеды, носки и штаны, не используя рук. Кто справился с этой задачей лучше всех? Смотри в шоу Хто зверху? 2022 спецвыпуск 11.

Смотреть онлайн Хто зверху? 2022. Спецвыпуск 10