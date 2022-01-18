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18 января

Звезды погрузились в детство. Хто зверху? 2022. Спецвыпуск 10. Как маленькие дети

Хочешь провести время с любимыми ведущими и вспомнить самые интересные моменты шоу? Смотри онлайн Хто зверху? спецвыпуск 10 от 18.01.2022 на сайте Нового канала! В сегодняшней программе участники почувствуют себя маленькими детьми. Они будут играть в Резинку, превратятся в Марио и сыграют в известную с детства игру Камень-ножницы-бумага.

В 10 спецвыпуске Хто зверху? 2022 изюминкой на торте станет раунд, в котором игроки превратятся в Карлсонов. Им придется задувать свечи на тортах с помощью пропеллера на спине. Кто лучше справится с детскими играми: парни или девушки? Узнай прямо сейчас – смотри онлайн шоу Хто зверху? 10 спецвыпуск.

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Звезды погрузились в детство. Хто зверху? 2022. Спецвыпуск 10. Как маленькие дети
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