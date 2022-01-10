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10 января

Лучшие танцевальные раунды. Хто зверху? 2022. Спецвыпуск 1. Dance mix

Шоу Нового канала Хто зверху? 1 спецвыпуск от 10.01.2022 подготовило тебе особенный сюрприз – микс лучших танцевальных раундов. Прямо сейчас ты сможешь совершить путешествие в прошлое, зарядиться хорошим настроением, а также увидеть любимых кумиров в необычных образах.

В 1 спецвыпуске шоу Хто зверху? 2022 Леся Никитюк переоденется в Майкла Джексона и попытается станцевать его легендарный танец. А Сергей Притула примеряет на себя балетную пачку и попытается повторить движения за профессиональной балериной. Готов погрузиться в атмосферу танцевального противостояния? Смотри онлайн шоу Хто зверху? 2022 спецвыпуск 1 на Новом канале!

Смотреть онлайн Хто зверху? 2022. Спецвыпуски

Лучшие танцевальные раунды. Хто зверху? 2022. Спецвыпуск 1. Dance mix
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