Новый каналХто зверху?
10 декабря

В финале может свадьба. Анонс 17 выпуска 11 сезона «Хто зверху?» на Новом канале

Смотри премьеру 11 сезона «Хто зверху?» каждый четверг в 19:00 на Новом канале!

Уже десять сезонов «Хто зверху?» удивляет и развлекает зрителей. Неизменно капитанами команд являются Сергей Притула и Леся Никитюк, а роль Пана Судьи исполняет Александр Педан. Ежегодно творческая команда придумывает новые конкурсы. 11-й сезон не станет исключением.

– Вы увидите очень масштабные, красивые финалы выпусков и «Обмены ролями», – интригует руководитель проекта Анна Вовк. – Конечно, будет много смешных конкурсов. Мне кажется, только в «Хто зверху?» можно увидеть звезд в костюмах больших динозавров, молотков, Конька-Горбунка или гигантских тапочек. А еще в этом сезоне оживут наши любимые детские игры – «Камень, ножницы, бумага», «Морской бой», «Крестики-нолики». Только все будет происходить не на листочках бумаги. Зрители увидят настоящее противостояние кораблей.

Правила проекта «Хто зверху?» остаются неизменными. Женская и мужская команды игроков под руководством Леси Никитюк и Сергея Притулы, проходя через непростые испытания, набирают баллы и выясняют, кто же сверху? Мальчики или девочки? Победителя в конкурсах определяет невидимый пан судья, он же Александр Педан.

 

В финале может свадьба. Анонс 17 выпуска 11 сезона «Хто зверху?» на Новом канале
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