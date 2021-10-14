Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 8 выпуск от 14.10.2021 на Новом канале! Традиционно перед финальным конкурсом участники посоревнуются на стеклянной доске и покажут свою эрудицию. Сергей Притула вызовет отвечать Анну Кошмал и спросит ее о преферансе, итальянской кухне, американских автомобилях и мировых столицах.

В 7 раунде шоу Хто зверху? 2021 Леся Никитюк устроит проверку Илье Кваше. Сможет ли спортсмен назвать титул жены Дмитрия Комарова и вспомнить, участницей какой группы когда-то была Бейонсе? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 8.

Смотреть онлайн выпуск 8 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 8 раунд выпуск 8 Хто зверху? 11 сезон