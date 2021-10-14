Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 8 выпуск от 14.10.2021 на сайте Нового канала! В пятом раунде под названием Обмен ролями женская команда отправится на пикник. Обычно во время отдыха на природе палатку ставят и собирают мужчины. Но в этом раунде девушкам придется самостоятельно сложить палатку и запихнуть ее в чехол. Кто из девушек не сможет разобраться с конструкцией? Смотри шоу Хто зверху? 2021 онлайн.

Команда мужчин перенесется в ночной клуб и попробует выпить коктейль из гиперболизированных трубочек. Что из этого получится? Не пропусти интересный обмен ролями – смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 8.

Смотреть онлайн выпуск 8 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 6 раунд выпуск 8 Хто зверху? 11 сезон