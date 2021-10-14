В четвертом раунде шоу Хто зверху? 11 сезон 8 выпуск от 14.10.2021 команды будут отгадывать знаменитых людей по фото. На экране будут появляться украинские и мировые политики, телеведущие, актеры, спортсмены, имена которых должны назвать участники. В команде девушек произойдет очень курьезная ситуация – они не узнают Илью Квашу. Как участник мужской команды отреагирует на это? Смотри в шоу Хто зверху? 2021 выпуск 8.

Команде Сергея Притулы придется отгадывать Винсента ван Гога, Зигмунда Фрейда, Тома Круза, Лесю Никитюк, Диму Коляденко и Виктора Павлика. Как мужчины справятся с задачей? Кто победит в этом раунде? Смотри в шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 8 онлайн.

Смотреть онлайн выпуск 8 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 5 раунд выпуск 8 Хто зверху? 11 сезон