Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 8 от 14.10.2021
14 октября

Тарас Цымбалюк спутал «коня» со «слоном». Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 8. Раунд 2

Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 8 выпуск от 14.10.2021 на сайте Нового канала! Во втором раунде участники команд будут читать по губам своих капитанов и пытаться понять, что те говорят. В мужской команде Константин Войтенко будет придумывать новые слова, поскольку не поймет рот Сергея Притулы. А Тарас Цымбалюк услышит слово «лошадь» вместо «слона».

В шоу Хто зверху? 2021 выпуск 8 в женской команде обстановка будет не менее интересной. Девушки попытаются отгадать «штопор», «пират», «зомби», «барбекю», «теннис» и «профессор». Что из этого получится? Смотри шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 8 онлайн.

Смотреть онлайн выпуск 8 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 3 раунд выпуск 8 Хто зверху? 11 сезон

Тарас Цымбалюк спутал «коня» со «слоном». Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 8. Раунд 2
Канкан на минималках в исполнении женской команды. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 8. ...
Костянтин Войтенко – головний тигр чоловічої команди. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 8. ...
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