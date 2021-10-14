Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 8 от 14.10.2021
14 октября

Канкан на минималках в исполнении женской команды. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 8. Раунд 1

Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 8 выпуск от 14.10.2021 на сайте Нового канала! В новой гендерной битве Сергей Притула возглавит команду, в которую войдут Тарас Цымбалюк, Константин Войтенко и Илья Кваша. Леся Никитюк вооружится женской поддержкой Анны Кошмал, Веры Кекелии и Яны Заец.

В первом раунде шоу Хто зверху? 2021 выпуск 8 участники традиционно сыграют в конкурс Руки-Ноги. Какая из команд продемонстрирует слаженность и сплоченность и составит больше слов? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 8.

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Канкан на минималках в исполнении женской команды. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 8. Раунд 1
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