Лера Товстолес рассказала Новому каналу, как получила туфли от Ирины Билык

За кулисами съемок игрового проекта «Хто зверху?», который каждый четверг в 20:00 показывает Новый канал, украинская ведущая и певица рассказала о презенте от народной артистки Украины

В эру соцсетей кумиры стали гораздо более близкими и реальными в доступе. Они также могут сидеть рядом в театре, в кафе за ужином или в супермаркете в выходной день. Звезды отвечают на сообщения в direct и даже могут репостнуть в Instagram-stories ваше фото, если тегнете их. Но украинской ведущей и певице Валерии Товстолес повезло гораздо больше! Совершенно случайно она встретила народную артистку Украины Ирину Билык, а та… подарила ей туфли! Историей Лера поделилась за кулисами шоу Нового канала «Хто зверху?»

– Я отдыхала в ресторане, поздравляла подругу с днем рождения. Это популярное заведение Киева, поэтому не удивительно, что встретила там свою коллегу – клипмейкера Елену Винярскую. Мы немного побеседовали о моих клипах. А потом я поняла, что Елена пришла в ресторан не просто пообедать. У нее была рабочая встреча относительно клипа с Ириной Билык, – рассказывает Товстолес. – Я решила, что это идеальный момент, чтобы она узнала, как я ее обожаю. На работе обычно берешь интервью и все. Как-то не удается пообщаться о чем-нибудь лично. А тут решила подойти и сказать, что в восторге от нее и ее песен, что она моя муза и очень вдохновляет на написание новых треков. А Ирина Билык ни с того ни с сего говорит: «Слушай, а какой у тебя размер ноги?» Я ответила, что 40. И тогда она: «Класс! Я как раз думала, кому отдать туфли. Они новые, но мне не слишком удобные. Будут тебе! Хочешь подарю?» У нее было с собой много вещей из клипа, и она предложила. «Конечно!» – закричала я. Помощник Иры принес коробку, я открыла и увидела суперкрасивые итальянские брендовые туфли. Еще и идеально сели мне на ногу! Я тогда сразу сложила свои балеточки в сумку и пошла уже в обуви, подаренной Ириной Билык.

