Леся Никитюк поделилась мнениями о продолжении актерской карьеры

19 октября ведущая Нового канала, инфлюэнсер Леся Никитюк празднует день рождения! Недавно ко всем ее «званиям» добавилось еще и очень важное для женщины – «мама». А в прошлом году к карьерным достижениям звезды добавилось звание «актриса». Ведь Леся Никитюк сыграла главную роль в комедийном фильме «Песики». И сделала это очень успешно! Фильм собрал высокие кассовые сборы и вышел на Netflix. Продолжится ли фильмография ведущей проектов Нового канала «Хто зверху?» и «єПитання»?

– Это напрямую зависит от тех предложений и тех фильмов, которые будут снимать украинские режиссеры и продюсеры. Учитывая, что премьера «Песиків» и сам фильм прошли очень круто, я думаю, что буду положительно реагировать на предложения, которые мне понравятся,– делится знаменитость в интервью NV. – Хотела бы участвовать в фильмах, где я буду чувствовать себя комфортно и смогу показать себя с разных сторон. Моя мечта – сняться в украинском комедийном боевике. Поэтому жду предложений.

Также звезда украинского ТВ и Instagram поделилась, кто для нее является примером и вдохновением в киноиндустрии.

– Для меня образцом актерства являются Ада Роговцева, Ольга Сумская, Дарья Петрожицкая, Богдан Ступка, Нина Набока, Ирма Витовская, – говорит Леся Никитюк.

