Тарас Цымбалюк рассказал, чего ожидает от премьеры «Холостяка»

Актер сериала «Сім’я по неділях», который скоро покажет Новый канал, стал участником нового выпуска шоу «Хто зверху?» и рассекретил, чего ожидает от премьеры «Холостяка»

Вино, сыр и джакузи: Тарас Тополя – о том, как сохраняет отношения после рождения троих детей

Cейчас смотрят

В этом году известный украинский актер Тарас Цымбалюк официально получил статус «холостяка». И пока вся страна готовится рассматривать его личную жизнь под микроскопом, он снова оказался в центре внимания – в этот раз на съемочной площадке развлекательного шоу «Хто зверху?» на Новом канале. За кулисами проекта он поделился откровенными мыслями по поводу реакции зрителей на его участие в романтическом реалити.

– Сначала на «Холостяке» мне было тяжело, потом я расслабился – и стало легко, – признался Тарас Цымбалюк. – Но, думаю, что зрители не будут довольны. Вообще, ожидаю много хейта, потому что меня всегда критикуют. Потому что я не воюю, в соцсетях являюсь самим собой, всегда выражаю собственное мнение. Да, я поддерживаю ВСУ, закрываю немалые сборы, но людям всегда недостаточно.

Несмотря на критику и постоянное внимание, актер сохраняет внутреннее равновесие и четко знает, что для него по-настоящему ценно.

– Нужно балансировать между работой и личным. И я балансирую, мне это не мешает. Понимаю, что существуют определенные приоритеты: есть работа, а есть смысл жизни. Поэтому все структурирую себе тихонько, чтобы логистика сходилась, и я успевал заниматься своими делами, – говорит Тарас. – А в отношениях для меня важны диалог, компромисс, понимание и принятие друг друга.

Включайте «Хто зверху?» каждый четверг в 20:00 в эфире Нового канала. А уже 16 октября в игровом поединке во главе с Лесей Никитюк и Владимиром Дантесом сойдутся: Тарас Цымбалюк, Сергей Середа, VOLKANOV, Наталка Денисенко, MamaRika и SKYLERR