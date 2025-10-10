Тарас Тополя поделился, как сохраняет отношения после рождения детей

Лидер группы «Антитіла» принял участие в новом выпуске шоу «Хто зверху?» и за кулисами проекта заговорил о любви и отношениях

«Бартку с автографом продали за полтора миллиона»: звезда «Довбуша» – о благотворительном аукционе

Cейчас смотрят

Артист Тарас Тополя – певец, волонтер, многодетный отец и один из самых известных мужчин украинского шоу-бизнеса. Вместе с женой – певицей Alyosha они вместе уже более десяти лет. У пары трое детей, и, несмотря на насыщенные графики, гастроли и социальные инициативы, им удается сохранять романтические, теплые и родственные отношения. Тарас признается: главное – из-за медийности не забывать о том, что он заботливый отец и любящий муж.

– Хотелось бы больше времени для нас двоих с женой, стараемся находить его даже в трудных обстоятельствах. Поэтому посвящать хотя бы один вечер в неделю друг другу нужно. Это важный элемент здоровых крепких отношений, – делится Тарас Тополя. – Свидание можно организовать даже дома за столом, с бутылкой хорошего вина с сыром. А можно арендовать какой-то домик с джакузи и провести вечер там. Все зависит от возможностей и того, могут ли наши родители в этот момент подстраховать и побыть с детьми.

В семье Тараса семейный отдых – это всегда движение и счастливые мгновения рядом с детьми.

– Все зависит от желаний детей: в какой-то момент можем пойти все вместе в парк развлечений или поехать погулять в лес. Наши дети любят спортивный отдых: Марк катается на сноуборде, Рома – на лыжах, – рассказывает Тарас Тополя. – Иногда ходим в кино, но это довольно редко. Детям пока не очень интересно. Но больше времени обычно проводим в нашем парке. Там много мест, где можно развлекаться.

Хотя родители и известны на всю страну, в семье действует правило: детство должно быть без «льгот» за фамилию.

– Они у нас очень скромные, мы никогда не акцентируем внимание на «звездности». Учатся как нормальные, обычные дети, и требования к ним такие же, – признался Тарас. – Мы с женой никогда не используем свой ресурс публичности для того, чтобы делать какие-то преференции.

Включайте «Хто зверху?» каждый четверг в 20:00 в эфире Нового канала!