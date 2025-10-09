Алексей Гнатковский о том, почему на гастролях играет по два спектакля в день

Алексей Гнатковский стал участником нового выпуска шоу «Хто зверху?» на Новом канале и за кулисами проекта откровенно рассказал, почему на гастролях играет по два спектакля в день

Известный украинский актер Алексей Гнатковский вместе с коллегами из Франковского драмтеатра работает в очень интенсивном ритме. Со спектаклями-визитками труппа гастролирует по разным городам Украины – билеты разлетаются молниеносно. «Гуцулка Ксеня» – один из самых популярных в репертуаре театра, длится почти четыре часа, а в день актеры дают по два таких спектакля. В «Гуцулці Ксені» Алексей Гнатковский играет очень энергичного мужчину и каждый раз выкладывается по полной. Во время съемок шоу «Хто зверху?» он признался, где берет столько энергии.

– Я убежден, что любовь – это самая сильная энергия в мире. А я действительно люблю то, что делаю, поэтому этот источник не пересыхает, – с улыбкой говорит Алексей Гнатковский. – А во-вторых, мне необходимо выходить к людям с важными месседжами. Понимаю, что это моя работа, поскольку я не на фронте, государство оставило меня на этой сцене. Так что должен сделать больше, чем могу, приложить сверхусилия, чтобы хоть немного приблизиться к тем усилиям, которые прилагают наши воины на передовой, и собрать для них средства. Поэтому мы и играем по два спектакля в день, всего восемь часов.

После каждого спектакля проходит благотворительный аукцион. Однако довольно часто значительная часть зрителей покидает зал сразу после завершения действа.

– Относительно людей, которые не остаются на аукционы после спектаклей: эти люди – не подлецы и не плохие. Они понимают, что не будут участвовать в аукционе, потому что у них нет достаточного количества денег, – уверен Алексей Гнатковский. – Но они тоже приобщаются к помощи. Благодаря благотворительным ящичкам, которые мы ставим в холле, удается собрать очень много средств, которые потом отправляем на дроны для наших эффективных бригад.

Но и аукционы приносят невероятные результаты. Актер вспомнил один из самых дорогих лотов.

– Бартку с моим автографом и надписью «То є мої гори. Я тут ґазда» продали во Львове на аукционе за полтора миллиона гривен, – радуется актер.

