С кем KOLA хочет спеть в дуэте: откровенное признание певицы

За кулисами игрового проекта Нового канала «Хто зверху?» артистка рассказала об известных друзьях

В последние годы в украинской музыкальной индустрии увеличилось количество коллабораций. Артисты объединяются, чтобы создать еще больше качественных треков и видеоработ. Так что миф о том, что в шоу-бизнесе царит страшная конкуренция, стремительно развеивается. Но и об искренней дружбе говорят немногие. Большинство артистов рассказывают, что хорошо дружат с коллегами по рабочим вопросам, но для личного общения и отдыха оставляют узкий круг людей. И обычно они не медийные. Подтверждает это мнение и украинская артистка, принявшая участие в первом выпуске 14-го сезона развлекательного шоу Нового канала «Хто зверху?», KOLA.

– Настоящими друзьями я могу назвать только свою команду, нескольких самых близких людей вне работы, маму и мужа. А с представителями шоубиза мы просто классно относимся друг к другу. К примеру, я дружу с артистами, с которыми делали коллаборации, – делится артистка. – Да и вообще всегда открыта для общения. Но у каждого свой жанр, своя стилистика, своя жизнь. Кто-то ее проживает так, а кто-то по-другому. Поэтому считаю, что никогда нельзя злиться, конкурировать с кем-то, ведь вы разные люди, с разным видением мира. Единственный артист, с кем у меня сложились такие отношения, что мы можем общаться или переписываться не только о работе, – это Парфенюк.

У певицы немало фитов с украинскими исполнителями. К примеру, со Святославом Вакарчуком, MONATIK, MamaRika, Мишей Крупиным, YakTak и другими. Конечно, KOLA задумывается о работе с мировыми артистами. Вернее – только с одной, особенной для Насти (настоящее имя KOLA – прим. ред.) артисткой!

– Я бы хотела фит с Билли Айлиш. Только с ней. Когда за границей людям ставят мои песни, они часто говорят: «Все, я понял, это такой а-ля Билли Айлиш стиль, такой вайб», – рассказывает KOLA. – Билли нравится мне тем, что близка со своей аудиторией, очень искренняя, никогда ничего не скрывает и может себе позволить быть такой, какая она есть. У нее проблемы со здоровьем, но она продолжает творить и выступать. И этим меня очень вдохновляет.

