Леся Никитюк об отношениях с любимым на расстоянии: что рассказала ведущая

Ведущая шоу «Хто зверху?» (Новый канал) рассказала, как часто видится с любимым-военным

С alyona alyona, Ириной Гатун и Michelle Andrade: с кем из украинских звезд путают Настю Ткаченко

Cейчас смотрят

Леся Никитюк рассказала об отношениях на расстоянии с любимым-военным

Отношения на расстоянии – формат, с которым вынужденно столкнулись тысячи украинских пар. Ведь многие мужчины и женщины пошли защищать Украину и редко бывают дома. Они держат связь со своими любимыми только по телефону или с помощью видеозвонков. Об этом откровенно рассказывает и ведущая развлекательного проекта Нового канала «Хто зверху?» Леся Никитюк.

– С Дмитрием (муж Леси, военный – прим. ред.) видимся очень редко. Если удается созвониться по видеосвязи, это прекрасно, – рассказывает Леся в интервью NV. – Как-то во время съемок «Хто зверху?» режиссер услышал в ухо, что мне звонит Дмитрий. У него было очень мало времени, он сказал всего несколько слов. Но даже ради этого мне разрешили немного отойти и поговорить. Это однозначно непросто, но хорошо, что хоть так.

Леся Никитюк говорит, что родные люди для нее – самое главное, что может быть в жизни.

– Очень это ценю и вообще поддерживаю институт семьи. Меня приучили к семейным традициям, и я буду передавать это же своим детям, – говорит телеведущая и инфлюэнсер. – Считаю, что семья – это главное. Когда она крепкая, то каждый приезд домой дает силы. Это первая ступень к достижению целей, потому что круг семьи очень мощный, и его энергетика максимально заряжает всех. Эту любовь и семейный очаг нельзя сравнить ни с чем.

Смотрите премьеру 14-го сезона игрового шоу «Хто зверху?» с ведущими Лесей Никитюк и Владимиром Дантесом 25 сентября в 20:00. В первом выпуске проекта увидите: Настю Ткаченко, Аню Тринчер, KOLA, Романа Мищерякова, Владимира Черняка и Ивана Кухарчука.