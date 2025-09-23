С кем из украинских звезд путают Анастасию Ткаченко: рассказала юмориста

За кулисами шоу «Хто зверху?» резидент проекта Stadium Night, который с 9 октября покажет Новый канал, поделилась курьезными ситуациями

«Перепутала Brykulets с Drevo»: Леся Никитюк – о курьезе на съемках «Хто зверху?»

Знаменитости часто рассказывают, что у публичности есть плюсы и минусы. Иногда узнаваемость вдохновляет и радует, а бывают моменты, которые не хочется фотографироваться на каждом шагу и ловить на себе десятки взглядов. Но случается, что это внимание ловишь вместо коллеги. Ведь люди путают звезд! С таким неоднократно сталкивалась звезда шоу Stadium Night, которое с 9 октября будет выходить на Новом канале, Анастасия Ткаченко.

– Со мной довольно часто случаются ситуации, когда путают с кем-то из украинских звезд. Чаще, конечно, с alyona alyona. Также было с Ириной Гатун и Настей Каменских. Однажды даже спутали с Michelle Andrade (смеется). Подошли и попросили: «А можете просвистеть свою песню?» Не знаю, как это получилось. Наверное, из-за моего акцента, – рассказывает Настя за кулисами съемок развлекательного проекта «Хто зверху?», который с 25 сентября в 20:00 покажет Новый канал. – Часто просят сфотографироваться, потому что узнали, а потом говорят: «Так люблю ваши песни!» А я же не пою! Поэтому понимаю, что узнали «не до конца». Недавно ко мне подошли с довольно обычным вопросом: «А можно сфотографироваться?» Говорю: «Конечно». А они: «Сценка из «Квартала», где вы продавец, невероятная!» Я отвечаю, что не играю в «Квартале». Тогда люди быстро: «Извините, мы ошиблись». И ушли, не сфотографировавшись (улыбается).

Смотрите премьеру 14-го сезона игрового шоу «Хто зверху?» с ведущими Лесей Никитюк и Владимиром Дантесом 25 сентября в 20:00. В первом выпуске проекта увидите: Настю Ткаченко, Аню Тринчер, KOLA, Романа Мищерякова, Владимира Черняка и Ивана Кухарчука.