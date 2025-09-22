Новый каналХто зверху?Новости

Жаркое и салат с тыквой: сезонный ужин от Евгения Клопотенко

Жаркое с тыквой и мясом: рецепт осеннего ужина от Евгения Клопотенко

Известный украинский шеф-повар и ресторатор, которого увидите в одном из выпусков нового сезона шоу «Хто зверху?» (Новый канал), поделился рецептами несложных в приготовлении вкусных блюд

«Перепутала Brykulets с Drevo»: Леся Никитюк – о курьезе на съемках «Хто зверху?»

Если спросят, с каким овощем у вас больше всего ассоциируется осень, то что это будет? С большой долей вероятности вы назовете тыкву. Она является и элементом декора дома, и вкусным ингредиентом блюд. Кстати, как основных, так и салатов с интересным сочетанием продуктов или десертов. Предлагаем вам ужин от украинского ресторатора и шеф-повара Евгения Клопотенко. Рецептами двух вкусных блюд для красивого ужина он поделился за кулисами съемок развлекательного проекта «Хто зверху?», которое 25 сентября в 20:00 стартует на Новом канале!

Жаркое с тыквой и мясом

Ингредиенты:

  • Филе бедра – 500 г
  • Тыква – 300 г
  • Картофель – 400-500 г
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Масло растительное – 2 ст. л.
  • Вода – 400-500 мл
  • Лавровый лист, душистый перец горошком
  • Сметана – 100 г
  • Томатная паста – 1 ст. л.
  • Мука – 20 г
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Порежьте филе большим кубиком.
  2. Очистите и порежьте картофель, тыкву, морковку и лук.
  3. Обжарьте на масле мясо в течение пяти минут. Добавьте к нему лук и морковку, жарьте еще пять минут.
  4. Переложите филе и овощи в кастрюлю, добавьте картофель с тыквой и залейте водой. Добавьте два лавровых листа и две-три горошины душистого перца.
  5. Доведите до кипения и варите в течение 20-25 минут.
  6. Смешайте сметану, томатную пасту и муку. Добавьте полученную массу в жаркое и тщательно перемешайте. Посолите по вкусу.
  7. Измельчите чеснок и добавьте в блюдо. Перемешайте и тушите еще пять минут. Перед подачей дайте настояться.

Салат с тыквой, фетой и шпинатом

Ингредиенты:

  • Тыква – 300 г
  • Сыр фета – 250 г
  • Бейби-шпинат – 70 г
  • Красная консервированная фасоль – 200 г
  • Оливковое масло
  • Кориандр – ½ ст. л.
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Очистите тыкву от кожуры и нарежьте кубиками 1,5 на 1,5 см. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте тыкву на маленьком огне в течение 10 минут.
  2. Нарежьте фету кубиками.
  3. Промойте и высушите шпинат.
  4. Слейте жидкость из консервированной фасоли, отсыпьте и промойте под проточной водой нужное количество. Затем просушите бумажным полотенцем.
  5. Выложите все в миску. Заправьте растительным маслом, посолите, для вкуса добавьте кориандр. Перемешайте.

Приятного аппетита!

А 14-й сезон игрового шоу для всей семьи «Хто зверху?» с Лесей Никитюк, Владимиром Дантесом и топовыми украинскими звездами смотрите с 25 сентября каждый четверг в 20:00 на Новом канале!

