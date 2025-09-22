Жаркое с тыквой и мясом: рецепт осеннего ужина от Евгения Клопотенко

Известный украинский шеф-повар и ресторатор, которого увидите в одном из выпусков нового сезона шоу «Хто зверху?» (Новый канал), поделился рецептами несложных в приготовлении вкусных блюд

Если спросят, с каким овощем у вас больше всего ассоциируется осень, то что это будет? С большой долей вероятности вы назовете тыкву. Она является и элементом декора дома, и вкусным ингредиентом блюд. Кстати, как основных, так и салатов с интересным сочетанием продуктов или десертов. Предлагаем вам ужин от украинского ресторатора и шеф-повара Евгения Клопотенко. Рецептами двух вкусных блюд для красивого ужина он поделился за кулисами съемок развлекательного проекта «Хто зверху?», которое 25 сентября в 20:00 стартует на Новом канале!

Жаркое с тыквой и мясом

Ингредиенты:

Филе бедра – 500 г

Тыква – 300 г

Картофель – 400-500 г

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Масло растительное – 2 ст. л.

Вода – 400-500 мл

Лавровый лист, душистый перец горошком

Сметана – 100 г

Томатная паста – 1 ст. л.

Мука – 20 г

Чеснок – 2 зубчика

Соль

Способ приготовления:

Порежьте филе большим кубиком. Очистите и порежьте картофель, тыкву, морковку и лук. Обжарьте на масле мясо в течение пяти минут. Добавьте к нему лук и морковку, жарьте еще пять минут. Переложите филе и овощи в кастрюлю, добавьте картофель с тыквой и залейте водой. Добавьте два лавровых листа и две-три горошины душистого перца. Доведите до кипения и варите в течение 20-25 минут. Смешайте сметану, томатную пасту и муку. Добавьте полученную массу в жаркое и тщательно перемешайте. Посолите по вкусу. Измельчите чеснок и добавьте в блюдо. Перемешайте и тушите еще пять минут. Перед подачей дайте настояться.

Салат с тыквой, фетой и шпинатом

Ингредиенты:

Тыква – 300 г

Сыр фета – 250 г

Бейби-шпинат – 70 г

Красная консервированная фасоль – 200 г

Оливковое масло

Кориандр – ½ ст. л.

Соль

Способ приготовления:

Очистите тыкву от кожуры и нарежьте кубиками 1,5 на 1,5 см. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте тыкву на маленьком огне в течение 10 минут. Нарежьте фету кубиками. Промойте и высушите шпинат. Слейте жидкость из консервированной фасоли, отсыпьте и промойте под проточной водой нужное количество. Затем просушите бумажным полотенцем. Выложите все в миску. Заправьте растительным маслом, посолите, для вкуса добавьте кориандр. Перемешайте.

