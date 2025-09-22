Жаркое с тыквой и мясом: рецепт осеннего ужина от Евгения Клопотенко

Если спросят, с каким овощем у вас больше всего ассоциируется осень, то что это будет? С большой долей вероятности вы назовете тыкву. Она является и элементом декора дома, и вкусным ингредиентом блюд. Кстати, как основных, так и салатов с интересным сочетанием продуктов или десертов. Предлагаем вам ужин от украинского ресторатора и шеф-повара Евгения Клопотенко. Рецептами двух вкусных блюд для красивого ужина он поделился за кулисами съемок развлекательного проекта «Хто зверху?», которое 25 сентября в 20:00 стартует на Новом канале!
Жаркое с тыквой и мясом
Ингредиенты:
Филе бедра – 500 г
Тыква – 300 г
Картофель – 400-500 г
Морковь – 1 шт.
Лук – 1 шт.
Масло растительное – 2 ст. л.
Вода – 400-500 мл
Лавровый лист, душистый перец горошком
Сметана – 100 г
Томатная паста – 1 ст. л.
Мука – 20 г
Чеснок – 2 зубчика
Соль
Способ приготовления:
Порежьте филе большим кубиком.
Очистите и порежьте картофель, тыкву, морковку и лук.
Обжарьте на масле мясо в течение пяти минут. Добавьте к нему лук и морковку, жарьте еще пять минут.
Переложите филе и овощи в кастрюлю, добавьте картофель с тыквой и залейте водой. Добавьте два лавровых листа и две-три горошины душистого перца.
Доведите до кипения и варите в течение 20-25 минут.
Смешайте сметану, томатную пасту и муку. Добавьте полученную массу в жаркое и тщательно перемешайте. Посолите по вкусу.
Измельчите чеснок и добавьте в блюдо. Перемешайте и тушите еще пять минут. Перед подачей дайте настояться.
Салат с тыквой, фетой и шпинатом
Ингредиенты:
Тыква – 300 г
Сыр фета – 250 г
Бейби-шпинат – 70 г
Красная консервированная фасоль – 200 г
Оливковое масло
Кориандр – ½ ст. л.
Соль
Способ приготовления:
Очистите тыкву от кожуры и нарежьте кубиками 1,5 на 1,5 см. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте тыкву на маленьком огне в течение 10 минут.
Нарежьте фету кубиками.
Промойте и высушите шпинат.
Слейте жидкость из консервированной фасоли, отсыпьте и промойте под проточной водой нужное количество. Затем просушите бумажным полотенцем.
Выложите все в миску. Заправьте растительным маслом, посолите, для вкуса добавьте кориандр. Перемешайте.
Приятного аппетита!
