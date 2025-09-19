Леся Никитюк о курьезе на съемках Кто сверху: что рассказала ведущая

Ведущая Нового канала рассказала, кто из участников сезона, который 25 сентября стартует в эфире, запомнился больше всего и почему

Леся Никитюк рассказала о курьезе на съемках «Хто зверху?»

Игровое шоу Нового канала «Хто зверху?» уже более десяти лет в топе украинских проектов. Зрители его смотрят, чтобы отдохнуть, зарядиться позитивом, поиграть со знаменитостями и узнать о них интересные эксклюзивные факты. Уже с 25 сентября Новый канал будет удивлять 14-м сезоном «Хто зверху?» В этом году в проекте – новый ведущий Владимир Дантес и в паре с ним – любимица миллионов Леся Никитюк. За кулисами съемок ведущая поделилась впечатлениями о сезоне и выделила участников, которые ей больше всего запомнились.

– Для меня было особенно неожиданным появление Brykulets. Честно говоря, я перепутала его с исполнителем Drevo. Но команда девушек, которые были со мной в этой программе, сказали, что я ошиблась. Было немного неудобно, но мы смеялись целую игру с этим «Смарагдовим небом», – с улыбкой делится ведущая. – Я не успеваю за этим современным шоу-бизнесом! Каждый день появляются звезды, хиты которых выстреливают, а я их еще визуально не знаю. Думаю, это вообще проблема каждого рядового гражданина Украины. На украинском телевидении почти нет площадок, где мы могли бы увидеть ту или иную звезду и запомнить ее в лицо. Мы знаем их песни, но не знаем, как они выглядят.

Отдельно Леся отметила появление на шоу топовой звезды украинской сцены.

– В этом сезоне к нам пришла Тина Кароль. Программа с ней будет очень интересной! Вот прямо советую посмотреть, потому что и сама жду с нетерпением этот выпуск «Хто зверху?», – делится Никитюк. – Тина на площадке была очень игривой, веселой, открытой в разговоре. Максимально контактировала со всеми и шутила.

