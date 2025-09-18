Алексей Гнатковский о том, как заблудился в горах: что рассказал актер

Известный актер театра и кино Алексей Гнатковский стал участником нового сезона шоу «Хто зверху?» на Новом канале и в перерыве между съемками рассказал историю, достойную экранизации

Алексей Гнатковский рассказал, как заблудился в горах: подробности

Свежий горный воздух, великолепная компания друзей и сотни фотографий живописных пейзажей в телефоне. Походы в горы могут подарить невероятные эмоции и воспоминания, которые иногда могут быть такими яркими, что можно написать сценарий и снять фильм. Именно такой историей из студенческой жизни поделился заслуженный и народный артист Украины Алексей Гнатковский. Актер, которого зрители знают по фильму «Довбуш» и спектаклям Ивано-Франковского театра, стал участником шоу «Хто зверху?» на Новом канале и в студии вспомнил курьезные моменты из горных походов.

– Когда-то в студенческие годы мы шли из Ворохты на Говерлу через Кукул. Помню, как заблудились и вышли на старое, еще австрийское кладбище. Там было похоронено целое подразделение, – вспомнил Алексей Гнатковский. – Мы насчитали до 30 надгробий и большой крест, я так понимаю, могила офицера. И это кладбище лес спрятал от всех, кто там ходит, оно даже не было исследовано. Мы не знали, куда идти дальше, еще тогда были не такими опытными, как сейчас, так что спускались по ручьям к реке и вышли к людям.

А иногда курьезные ситуации превращаются в настоящие легенды, которые можно не только вспомнить с друзьями, но и рассказать детям.

– Помню, как убегали от медведя: он был на одном склоне, а мы на другом. Но он нас учуял, шел за нами, пришлось убегать от него по горам. Был сильный стресс, ведь все это было в первый раз, – говорит Алексей Гнатковский. – Потом вышли на Кукул, там прекрасная горная долина, наверное, одна из лучших локаций в наших горах, тогда уже немного успокоились. Позже я водил туда своего старшего сына. И мы с ним там ночевали в палатке. А теперь у нас есть еще младший сын, но он пока маленький, чтобы пойти в горы. Но я обязательно возьму туда всю семью.

