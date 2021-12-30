Сергей Бабкин — о романтических сюрпризах для жены

— Мы со Снежаной — один человек, мы полностью откровенны и нам нечего скрывать друг от друга. Но я люблю делать ей сюрпризы. Например, на день рождения или 8 Марта иду утром на рынок и покупаю очень много лепестков роз, приезжаю домой, пока все спят, и тихо-тихо все эти лепестки разбрасываю по всему дому. И, конечно же, особенно много их в спальне — ее я засыпаю полностью, — признался Сергей Бабкин во время съемок шоу «Хто зверху?» на Новом канале. — Еще могу украсить комнату воздушными шариками, принести цветы и положить какую-то ювелирную штукенцию на тумбочку. Чтобы Снежана проснулась и подумала: «Аааааа!»

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