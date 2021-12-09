Дарья Петрожицкая попала в ДТП в Египте

Актриса сериала «Дримтим», который снимает Новый канал, призналась, почему не решается заниматься экстремальными видами спорта

2021 год начался у Дарьи Петрожицкой весьма продуктивно — она слетала на отдых в Египет, где познакомилась со своим нынешним бойфрендом Алексеем. Но не только романтика была в этот период в жизни девушки.

— Этой зимой я была в Шарм-эль-Шейхе. Там мы поехали на сафари… и попали в ДТП! — рассказала Дарья Петрожицкая во время съемок шоу «Хто зверху?» на Новом канале. — Все обошлось. К счастью, мы легко отделались – у сестры и моего друга были синяки, а я просто испугалась. Не за себя, за близких. «Это от души»: Популярная украинская группа спела о Сергее Притуле «У меня была паническая атака»: Вику Маремуху обокрали накануне дня рождения

Несмотря на то, что история закончилась хеппи-эндом, повторять опыт с экстремальными видами спорта актриса до сих пор не решается.

— После произошедшего не горю желанием заниматься экстримом. Думаю: «Даша, лучше не лезь. Иди катайся на роликах. И то осторожно», — посмеялась девушка.