Украинская звезда рассказала, какие треки трогают ее сердце

Говорят, что почти у каждой девочки есть плейлист, чтобы поплакать. По крайней мере, опрос на шоу «Хто зверху?» показал, что у 54% женщин имеются специальные треки для такого настроения, когда слезы льются сами по себе. И певица, телеведущая, участница «Женского Квартала» Вера Кекелия не исключение. В ее плейлисте тоже найдутся треки, под которые она иногда может «пострадать». Но не плачем единым! Вера Кекелия поделилась своим плейлистом на все случаи жизни – чтобы и поплакать, и вдохновиться, и оторваться.

Billie Eilish – Happier Than Ever

Когда мне хочется по-девичьи пострадать, я включаю эту песню. Она идеально подходит под такое настроение.

Иван Дорн – «Кроме тебя»

Эта песня – на тот случай, когда хочется красоты, нежного настроения и глубины.

Black Pumas – Colors

Легкое дорожное настроение мне создает Black Pumas – Colors. Эту композицию часто слушаю в машине. Под нее даже хочется немного пританцовывать, насколько это возможно в дороге.

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Chris Stapleton – Sometimes I cry

Иногда мне хочется вдохновиться красотой голоса. Тогда я включаю эту композицию. Крис Стэплтон – это просто нереальный мужской тембр – грубый, хриплый. Именно тот, который трогает девичьи сердца.

Bruno Mars, Anderson Paak – Leave the door open

Это ребята, которые дарят клевое и легкое настроение. После просмотра лайва на этот трек хочется оказаться на сцене и делиться своими чувствами со зрителем.

Alice in chains – Man in the box

Включаю эту песню, когда хочется просто оторваться, как это делают дома. В такие моменты я, Ваня (сын) и Рома (муж) берем воображаемые гитары, дурачимся и заряжаемся энергией на весь день.

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