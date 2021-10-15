Как Константин Войтенко балует дочь

Актер сериала «Будиночок на щастя» вспомнил, какие устраивал сюрпризы

В ситкоме Нового канала Константин Войтенко играет роль молодого отца. В сериальной, как и в реальной жизни, он – отец дочери. Эмилии пять лет. И папа любит устраивать ей сюрпризы. Какие – он рассказал Новому каналу на съемках «Хто зверху?»

– Детей очень сложно чем-то удивить в таком возрасте. Для них шарик с любимым персонажем может быть крутым. А дорогой подарок, наоборот, непонятным, – рассказывает актер. – В прошлом году мы ей подарили прикольный корабль. А она хотела машинку. Просто машинку.

Звездный папа балует Эмилию не только по праздникам.

– Купил дочери огромный кукольный домик, когда начался карантин. Не ждал дня рождения, – вспоминает Константин. – Мне кажется, клево делать презенты просто так, без повода.

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А вот дни рождения часто не удается отпраздновать с размахом.

– День рождения у дочки 30 декабря. Три или четыре раза она на свой праздник болела. Мы готовим ей сюрприз, а она раз – и заболела, – говорит актер – Но в прошлый раз удалось отпраздновать. Хоть аниматоров не приглашали, но шарики и тортик были.

Смотрите «Хто зверху?» с участием актера на сайте Нового канала, а новые выпуски – по четвергам в 19:00 на ТВ.