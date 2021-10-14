Вера Кекелия выиграла двухкомнатную квартиру

За кулисами «Хто зверху?» украинская певица рассказала Новому каналу о самом дорогом подарке в жизни

Голос Веры Кекелии может заворожить любого зрителя. Именно он стал проходным билетом в вокальные шоу, а также в группу «А.Р.М.И.Я». Хотя на «Хто зверху?» ей не пришлось петь, а только играть в женской команде против мужской, за кулисами девушка вспомнила, как голос подарил ей жилплощадь.

– Мне было около 23 лет, когда я получила самый дорогой подарок, который мне презентовала жизнь – квартиру, – вспоминает певица. – Участвовала тогда в одном из телевизионных вокальных конкурсов. Но не выиграла его, а заняла второе место. За него мне и подарили квартиру.

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Девушка не могла поверить своему счастью.

– Слышала, что люди что-то выигрывают, но что это произойдет со мной, не могла и представить, – признается Вера. – Мы до последнего не верили в реальность происходящего. Даже когда с мамой поехали на объект, думали, что это развод. Даже когда нам дали ключи, мы все равно говорили: «Нет, такого не может быть. Это точно обман». И только когда ключом открыли квартиру, поверили.

Впоследствии выигранную квартиру в Харькове девушка продала, чтобы купить себе жилье в Киеве.

А какие интересные истории участники будут вспоминать на шоу «Хто зверху?» – смотрите сегодня в 19:00 на Новом канале.