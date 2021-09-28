Не есть и прыгать на скакалке: ритуалы Сергея Притулы и Леси Никитюк на съемках
Ведущие игрового шоу «Хто зверху?», которое каждый четверг показывает Новый канал, рассказали секреты закулисья
Одно из самых рейтинговых развлекательных шоу для всей семьи «Хто зверху?» Новый канал показывает каждую неделю в четверг в 19:00. В сезоне – 20 выпусков. И если в эфире вы смотрите премьеры в течение трех месяцев, то снимают проект на протяжении десяти дней. Ведущим Сергею Притуле и Лесе Никитюк нужно всегда быть свеженькими и на позитиве. У каждого – свои лайфхаки бодрости.
– Останні років 10-12 у мене все без змін: не їм під час зйомок. Це про робочий день, – принается Притула. – А перед ним… Ну, бажано заснути не пізніше, ніж за п’ять-шість годин до зйомки. Бо потім – зміна 13-14 годин, під кінець може хилити на сон! Під час зйомок одинадцятого сезону продюсери подбали, щоб графік зйомок «Хто зверху?» не вимотував. Між кожним 3-4-денним пулом було таких самих три-чотири дні на відпочинок. За що я страшенно вдячний.
У соведущей Сергея Леси Никитюк свои секреты.
– Перед съемками я триста раз прыгаю на скакалке, – говорит Леди Ле. – Это для того, чтобы появился некий лимфодренажный эффект. Сходят все отеки, лицо становится ровным и свежим. В моей гримерке всегда очиститель-увлажнитель воздуха. Он еще и нейтрализует разные бактерии. Также у меня всегда много воды. А между съемочными днями я просто сплю. Еще хожу в спортивный зал, а потом снова сплю. Поверьте, это очень важно!
Смотрите шоу «Хто зверху?» в четверг в 19:00 на Новом канале!