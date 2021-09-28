Иракли Макацария – о семейном бюджете

Бывший «холостяк» поделился своим мнением о распределении денег в семье

Грузинский бизнесмен и кинопродюсер Иракли Макацария не так давно представил публике свою новую девушку. Ею оказалась 19-летняя грузинская модель по имени Лиза. В апреле этого года Иракли впервые показал возлюбленную в своем Instagram. С тех пор отношения пары развиваются довольно хорошо. За кулисами шоу «Хто зверху?» (Новый канал) экс-«холостяк» даже признался, что встретил свою единственную. Похоже, что отношения таки увенчаются свадьбой. Поэтому мы решили расспросить Иракли о распределении денег в его будущей семье.

Как оказалось, Иракли Макацария согласен с женской фразой «Мои деньги – это мои деньги, а его деньги – это наши деньги».

– Я с этим согласен. Когда мужчина зарабатывает, то он зарабатывает и для себя, и для семьи – жены и детей. Я считаю, что девушка не обязана работать. Мужчина должен обеспечивать семью. А то, что зарабатывает девушка, пусть тратит на себя, а если будет желание, то может и на семью, – поделился знаменитость.

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А еще, по мнению Иракли, даже до свадьбы мужчина должен закрывать финансовые вопросы, например, платить на свиданиях.

– Мужчина должен платить практически всегда. Но могут быть какие-то исключения, когда девушка хочет сделать приятное, пригласить куда-то, это тоже нормально. Но в моем случае такое даже не обсуждается, плачу всегда я, – заявил Макацария.

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