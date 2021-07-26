JAMALA (Джамала) рассказала о слабости и силе украинцев

За кулисами шоу «Хто зверху?» (Новый канал) артистка вспомнила, когда впервые почувствовала, что живет в независимой Украине

В этом году вся Украина будет праздновать юбилей – 30 лет со дня провозглашения независимости. В честь этого Новый канал покажет спецвыпуск любимого развлекательного шоу «Хто зверху?». Праздничная игра откроет одиннадцатый сезон проекта. На игровой площадке кроме ведущих Сергея Притулы и Леси Никитюк засветятся Юрий Горбунов, Тарас Тополя, Влад Яма, Анна Ризатдинова, солистка группы Go_A Екатерина Павленко и JAMALA. За кулисами шоу победительница Евровидения-2016 поделилась личными воспоминаниями.

— Я не помню четко день, когда Украину объявили независимой. Была слишком маленькой. Но точно помню момент, когда почувствовала, что значит жить в независимой стране, – говорит JAMALA. – Я приехала в Киев, когда мне было 17 лет – поступала в Национальную академию Чайковского. С того момента что–то точно изменилось для меня. Когда училась в Симферополе, то Киев видела лишь в мечтах. Он был для меня, как Лос–Анджелес, как Голливуд. Знаете, что–то огромное, с очень крутыми людьми, профессионалами. В первый же день в столице побежала исследовать в город. Везде что–то происходило – концерты, мероприятия. Это было что–то совершенно новое.

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Певица призналась, что отличительной чертой нашего народа считает чувственность и эмоциональность.

– Если бы была шкала измерения чувственности, то наша страна занимала бы первое место, – говорит она. – Думаю, это наша ментальная национальная особенность: воспринимать все слишком чувственно, до мурашек. С одной стороны, возможно, это может быть нашей слабостью, но с другой – абсолютной силой.

О «мурашках» у Джамалы – личная история. Эти воспоминания всегда вызывают трепет у певицы.

– После победы на «Евровидении–2016» я почти не спала. Прилетела в аэропорт Борисполь и помню, что меня «несли». Не в физическом смысле, а в духовном, – вспоминает она. – Столько людей, столько цветов, такая колоссальная любовь… Было ощущение, будто у меня есть крылья, и я летаю. Я чувствовала поддержку и счастье людей на все 100%. От любви украинцев всегда мурашки.

Не пропустите спецвыпуск «Хто зверху?» ко Дню независимости Украины 24 августа на Новом канале!