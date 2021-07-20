секреты красоты украинских звезд

Яна Глущенко, Анна Кошмал и Екатерина Никитина рассказали, как ухаживают за собой

На внешность звезд многие равняются. На экранах они выглядят безупречно. Всегда идеальная кожа, макияж и укладка. Но, проведя много часов в гриме под софитами, можно легко испортить внешность. За кулисами шоу «Хто зверху?» Новый канал узнал у украинских актрис, как им удается сохранять свою красоту.

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Екатерина Никитина ходит без мейка

– Практически никогда не крашусь, – признается актриса. – Наношу мейкап на съемки и важные мероприятия. В обычный день максимум могу использовать тушь. И то ресницы наращиваю, поэтому сейчас не крашу. Проснулась, умылась, кремчик нанесла – и все. Долго не ходила к косметологу, совсем недавно начала. Поняла, что найти себе хорошего специалиста – очень правильное решение. Но в первую очередь надо себя любить, какими бы вы не были, а не прятаться за масками из тоналки.

Анна Кошмал ухаживает изнутри

– Не употребляю животных продуктов и интенсивно занимаюсь йогой, – рассказала актриса Новому каналу. – Она поддерживает общее состояние здоровья, и это отражается на лице. Потому что чем больше расходуешь здоровье, тем больше нужно за ним следить.

Яна Глущенко благодарит генетику

– Никаких секретов нет, – делится актриса «Дизель Студио». – Я не ухаживаю за волосами специально, просто мою обычным шампунем. Увлажняю лицо, даже маски никогда не делаю. Красота – это природа плюс генетика.

Смотрите осенью всей семьей «Хто зверху?» на Новом канале с участием этих красоток.