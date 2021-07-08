Jerry Heil – о свидании с парнем

Певица рассказала, как поклонник устроил ей шоу-программу

Год назад певица Jerry Heil в интервью Маше Ефросининой призналась, что у нее не было физической близости с мужчиной. И любовь всей жизни она до сих пор не встретила. Пока певица наслаждается встречами с парнями.

– У меня еще не было лучшего свидания, – рассказывает за кулисами шоу «Хто зверху?» (Новый канал) Jerry Heil. – Пока все очень ровно (улыбается). Видимо, дело в том, насколько сильно ты сходишься с человеком.

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Больше всего Jerry Heil вспоминает свидание, где поклонник устроил ей шоу-программу.

– Мне нравится активно проводить время, – говорит певица. – С одним парнем мы катались на велосипедах в музее Пирогово. А другой так старался для меня, что в одно свидание вложил целую шоу-программу. Мы столько всего сделали за день, что я даже устала. Но хочется, чтобы свидание было на общем вайбе, тогда без разницы, чем вы занимаетесь.

Смотрите выпуск шоу «Хто зверху?» с Jerry Heil этой осенью на Новом канале