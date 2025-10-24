Даша Петрожицкая рассказала о форс-мажорах на гастролях

За кулисами съемок развлекательного шоу Нового канала «Хто зверху?» актриса рассказала несколько факапных историй со спектаклей

Известная актриса, заслуженная артистка Украины Дарья Петрожицкая принимает участие во многих антрепризных спектаклях, которые показывают не только в столице, но и в разных городах Украины. И очень часто, когда много переезжаешь и выступаешь почти нон-стоп, случаются факапы. О нескольких из них звезда рассказала за кулисами съемок игрового проекта «Хто зверху?», который каждый четверг показывает Новый канал.

Cейчас смотрят

«Моя мечта – сняться в комедийном боевике»: Леся Никитюк заговорила о продолжении актерской карьеры

– Во время гастролей по Украине случалось разное. Например, не упаковывали все костюмы, брали не тот чемодан. Был момент, когда играли в своей одежде. Но там, к счастью, современная история, и это было допустимо. Но есть некоторые спектакли, где наряд такой, что мы не могли заменить своим. Тогда приходилось идти и покупать костюмы. Бывало, что забывали реквизит. Как-то даже не какой-нибудь маленький, а диван, – смеясь рассказывает Даша.

Бывают форс-мажоры прямо на сцене во время представления.

– Был случай с Дмитрием Соловьевым (коллега Даши, украинский актер – прим. ред.). Как-то в начале спектакля во время первого танца он случайно ударил меня головой в нос. Я понимаю, что отхожу, а у меня «звездочки» в глазах, нос болит, – делится актриса. – На сцене сдержалась, а потом немного даже начала плакать, прикладывать холодное. Но на самом деле это нормальная история. Иногда кто-то кого-то травмирует на эмоциях (улыбается).

Среди распространенных форс-мажоров актеров – голос. Вернее, когда он исчезает из-за нагрузки.

– Вспомнила еще «трешовый» спектакль. У нас «сыпалась» вся техника. Но поскольку мы все актеры, которые играют далеко не впервые, это все обыгрываем, шутим над этим. Вот на этом спектакле, когда под конец сломался микрофон, мы, четыре девушки, кричали одну песню в другой единственный оставшийся микрофон, – говорит Петрожицкая. – Весело, когда что-то идет не так. Главное – зритель доволен, и для нас это прежде всего.

Смотрите развлекательный проект для всей семьи «Хто зверху?» с Лесей Никитюк и Владимиром Дантесом каждый четверг в 20:00 на Новом канале!