Новый каналХто зверху?Новости

Киндер-сюрпризы и лотереи: что в райдере Владимира Дантеса?

Что входит в райдер Владимира Дантеса — неожиданные требования певца

Ведущий 14-го сезона развлекательного игрового проекта «Хто зверху?», который с 25 сентября покажет Новый канал, рассказал, для чего ему в райдере «приколы»

Секреты закулисья – любимое для всех зрителей. Согласитесь. Сегодня предлагаем заглянуть в гримерку нового ведущего легендарного шоу Нового канала «Хто зверху?», капитана мужской команды Владимира Дантеса. Во время съемок соведущий Леси Никитюк рассказал о своих обязательных бытовых требованиях.

Cейчас смотрят

– Райдер «Хто зверху?» отличается от моего привычного концертного. Я многое убрал, потому что на выступлениях со мной обычно еще музыканты, звукорежиссер, команда. А в шоу у меня собственная гримерка, – рассказывает Вова. – На столе всегда были овощи, фрукты, орехи, ягоды, рисовые хлебцы и много воды. А еще пару приколов, конечно! К примеру, киндер-сюрпризы и шесть лотерей. Они, к слову, есть и в концертном райдере. Только там их 12. А киндеры – это просто удовольствие. Кто-то после выступлений забирает их домой для любимых или детей.

Что входит в райдер Владимира Дантеса — неожиданные требования певца

В гастрольном райдере Дантеса еще есть сырная и мясная нарезки, полотенца. Одним словом, все нужное для «переездного» периода. И, конечно, еще смешные пункты!

– Мы просим оставлять нам гороскопы. Просто распечатанные или в газетах – как угодно… Кто-то даже QR-код лепил, чтобы мы сканировали и переходили на гороскоп онлайн, – говорит Владимир. – На самом деле, все это делается, чтобы хоть что-то радовало, когда ты много ездишь и устаешь. Еда – это хорошо. Но такие приколы делают еще и так, чтобы было не скучно. А еще такие штуки показывают, читают ли люди райдер. Бывает, звонят и спрашивают: «А вам точно оно нужно, или это прикол?» И я говорю, что действительно нужно (улыбается).

Смотрите премьеру 14-го сезона развлекательного проекта «Хто зверху?» с Владимиром Дантесом, Лесей Никитюк и топовыми украинскими знаменитостями уже 25 сентября в 20:00 в эфире Нового канала!

новини нк новости Хто зверху
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь