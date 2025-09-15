Что входит в райдер Владимира Дантеса — неожиданные требования певца

Ведущий 14-го сезона развлекательного игрового проекта «Хто зверху?», который с 25 сентября покажет Новый канал, рассказал, для чего ему в райдере «приколы»

Секреты закулисья – любимое для всех зрителей. Согласитесь. Сегодня предлагаем заглянуть в гримерку нового ведущего легендарного шоу Нового канала «Хто зверху?», капитана мужской команды Владимира Дантеса. Во время съемок соведущий Леси Никитюк рассказал о своих обязательных бытовых требованиях.

– Райдер «Хто зверху?» отличается от моего привычного концертного. Я многое убрал, потому что на выступлениях со мной обычно еще музыканты, звукорежиссер, команда. А в шоу у меня собственная гримерка, – рассказывает Вова. – На столе всегда были овощи, фрукты, орехи, ягоды, рисовые хлебцы и много воды. А еще пару приколов, конечно! К примеру, киндер-сюрпризы и шесть лотерей. Они, к слову, есть и в концертном райдере. Только там их 12. А киндеры – это просто удовольствие. Кто-то после выступлений забирает их домой для любимых или детей.

В гастрольном райдере Дантеса еще есть сырная и мясная нарезки, полотенца. Одним словом, все нужное для «переездного» периода. И, конечно, еще смешные пункты!

– Мы просим оставлять нам гороскопы. Просто распечатанные или в газетах – как угодно… Кто-то даже QR-код лепил, чтобы мы сканировали и переходили на гороскоп онлайн, – говорит Владимир. – На самом деле, все это делается, чтобы хоть что-то радовало, когда ты много ездишь и устаешь. Еда – это хорошо. Но такие приколы делают еще и так, чтобы было не скучно. А еще такие штуки показывают, читают ли люди райдер. Бывает, звонят и спрашивают: «А вам точно оно нужно, или это прикол?» И я говорю, что действительно нужно (улыбается).

Смотрите премьеру 14-го сезона развлекательного проекта «Хто зверху?» с Владимиром Дантесом, Лесей Никитюк и топовыми украинскими знаменитостями уже 25 сентября в 20:00 в эфире Нового канала!