Даниэль Салем рассказал о своем детстве: подробности

За кулисами съемок развлекательного проекта Нового канала «Хто зверху?», который с 25 сентября стартует в эфире, телеведущий и военный рассказал, какую мечту детства недавно воплотили его друзья

Новый канал приступил к съемкам «Хто зверху?» – чего ждать от нового сезона?

У каждого из нас со школой связаны в основном положительные воспоминания. Но, к сожалению, не все и не у всех. Украинский телеведущий и военный ливанского происхождения Даниэль Салем говорит, что воспоминания из детства довольно смешанные. Ведь школьные годы проходили в опасности воюющей страны. Так что он не очень любит вспоминать тот период. Но некоторыми моментами все же поделился за кулисами съемок игрового шоу «Хто зверху?» (Новый канал).

– Каждый день я просыпался в 4:30. В пять утра мы с братьями отправлялись в мечеть. После этого я пешком шел в центр. Там садился на площади и работал – чистил обувь. Это длилось до 8 часов утра. Потом переходил через дорогу в школу. Мама очень хотела, чтобы я получил хорошее образование, – рассказывает Даниэль. – Возвращался домой уже вечером. Снова шел пешком, потому что не хотел тратить деньги, которые заработал. Честно говоря, в детстве я был проказником. Но учился хорошо! Потому что мама когда-то сказала, и я запомнил: «Не получишь образование, будешь тупым. А тупые люди никому не нужны».

Также Даниэль Салем рассказал, что совсем недавно сбылась едва ли не самая большая его детская мечта. Хотя… Сбылась не до конца.

– У меня никогда не было приставки, – говорит знаменитость. – Я либо работал, либо занимался чем-то с ребятами на улице, либо бегал за девочками (улыбается). Но у меня был друг из богатой семьи, у которого была приставка. Я всегда смотрел, как он играл, но сам не пробовал. Думал, что не заслуживаю этого. Мечтал, что когда-нибудь заслужу и куплю себе. И вот в январе друзья мне устроили классную вечеринку на день рождения. И подарили PlayStation 5. Знали, что я очень мечтал. Но! Приставка до сих пор стоит дома не распакованная, потому что я считаю, что не заслужил.

