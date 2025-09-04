Новый каналХто зверху?Новости

«Перед школой чистил обувь за деньги»: Даниэль Салем вспомнил детство

Даниэль Салем рассказал о своем детстве: подробности

За кулисами съемок развлекательного проекта Нового канала «Хто зверху?», который с 25 сентября стартует в эфире, телеведущий и военный рассказал, какую мечту детства недавно воплотили его друзья

Новый канал приступил к съемкам «Хто зверху?» – чего ждать от нового сезона?

Cейчас смотрят

У каждого из нас со школой связаны в основном положительные воспоминания. Но, к сожалению, не все и не у всех. Украинский телеведущий и военный ливанского происхождения Даниэль Салем говорит, что воспоминания из детства довольно смешанные. Ведь школьные годы проходили в опасности воюющей страны. Так что он не очень любит вспоминать тот период. Но некоторыми моментами все же поделился за кулисами съемок игрового шоу «Хто зверху?» (Новый канал).

– Каждый день я просыпался в 4:30. В пять утра мы с братьями отправлялись в мечеть. После этого я пешком шел в центр. Там садился на площади и работал – чистил обувь. Это длилось до 8 часов утра. Потом переходил через дорогу в школу. Мама очень хотела, чтобы я получил хорошее образование, – рассказывает Даниэль. – Возвращался домой уже вечером. Снова шел пешком, потому что не хотел тратить деньги, которые заработал. Честно говоря, в детстве я был проказником. Но учился хорошо! Потому что мама когда-то сказала, и я запомнил: «Не получишь образование, будешь тупым. А тупые люди никому не нужны».

Даниэль Салем рассказал о своем детстве: подробности

Также Даниэль Салем рассказал, что совсем недавно сбылась едва ли не самая большая его детская мечта. Хотя… Сбылась не до конца.

– У меня никогда не было приставки, – говорит знаменитость. – Я либо работал, либо занимался чем-то с ребятами на улице, либо бегал за девочками (улыбается). Но у меня был друг из богатой семьи, у которого была приставка. Я всегда смотрел, как он играл, но сам не пробовал. Думал, что не заслуживаю этого. Мечтал, что когда-нибудь заслужу и куплю себе. И вот в январе друзья мне устроили классную вечеринку на день рождения. И подарили PlayStation 5. Знали, что я очень мечтал. Но! Приставка до сих пор стоит дома не распакованная, потому что я считаю, что не заслужил.

Даниэль Салем рассказал о своем детстве: подробности

Ждите новый сезон «Хто зверху?» с Лесей Никитюк, Владимиром Дантесом и топовыми украинскими знаменитостями с 25 сентября на Новом канале!

новини новини нк Хто зверху
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь