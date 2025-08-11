Леся Никитюк – о Владимире Дантесе как соведущем «Хто зверху?»

Звезда «Хто зверху?» (Новый канал) рассказала, почему предложила продюсерам проекта пригласить Дантеса на роль соведущего

Кто стал новым ведущим шоу «Хто зверху?» на Новом канале

Леся Никитюк рассказала о своем отношении к Владимиру Дантесу – к новому соведущему в шоу «Кто сверху?»

Вы уже знаете, что капитаном мужской команды в новом сезоне легендарного шоу Нового канала «Хто зверху?» станет Владимир Дантес. И пока мы ждем старта съемок, которые начнутся со дня на день, ведущая шоу Леся Никитюк рассказала о своих ожиданиях относительно изменений в проекте.

– Думаю, вайб «Хто зверху?» изменится, потому что Вова может быть эпатажным. Ему подходят разные образы. В нашем шоу много конкурсов с переодеваниями, поэтому, думаю, он в них будет органично выглядеть и иронически отшучиваться, – говорит ведущая. – Я представляла, каким может быть Вова на площадке «Хто зверху?» Вижу его в полурасстегнутой рубашке, брюках-клеш, с гитарой и этими его кудрями. Почему-то именно так (смеется).

Леся будет работать с Владимиром не впервые, поэтому не переживает по поводу налаживания контакта. Более того – именно она предложила продюсерам шоу кандидатуру Дантеса как своего нового соведущего.

– Вова – это человек, который выстоял в шоу-бизнесе, несмотря на все изменения в личной жизни и трансформации в карьере. И при этом он остался не только классным человеком, но и мощным артистом! – говорит Леся Никитюк. – Дантес не просто развивает свою карьеру певца, но и замечательный отец и муж. Уважаю его за то, как он ведет себя в социальной жизни, как выражает позицию и поддерживает ВСУ. Мне нравится, что он много работает. Поэтому, думаю, есть все шансы, что наш дуэт станет новым открытием. Не скрою, что я непростая. Но мы с Володей работали несколько раз на корпоративах и концертах. И он быстро реагирует на мои действия, подхватывает шутки. Умеет отстаивать свою позицию и апеллировать мне в ответ. Думаю, нам будет легко и интересно работать вместе на «Хто зверху?»

