Леся Никитюк – о Владимире Дантесе как соведущем «Хто зверху?»

Вы уже знаете, что капитаном мужской команды в новом сезоне легендарного шоу Нового канала «Хто зверху?» станет Владимир Дантес. И пока мы ждем старта съемок, которые начнутся со дня на день, ведущая шоу Леся Никитюк рассказала о своих ожиданиях относительно изменений в проекте.
– Думаю, вайб «Хто зверху?» изменится, потому что Вова может быть эпатажным. Ему подходят разные образы. В нашем шоу много конкурсов с переодеваниями, поэтому, думаю, он в них будет органично выглядеть и иронически отшучиваться, – говорит ведущая. – Я представляла, каким может быть Вова на площадке «Хто зверху?» Вижу его в полурасстегнутой рубашке, брюках-клеш, с гитарой и этими его кудрями. Почему-то именно так (смеется).
Леся будет работать с Владимиром не впервые, поэтому не переживает по поводу налаживания контакта. Более того – именно она предложила продюсерам шоу кандидатуру Дантеса как своего нового соведущего.
– Вова – это человек, который выстоял в шоу-бизнесе, несмотря на все изменения в личной жизни и трансформации в карьере. И при этом он остался не только классным человеком, но и мощным артистом! – говорит Леся Никитюк. – Дантес не просто развивает свою карьеру певца, но и замечательный отец и муж. Уважаю его за то, как он ведет себя в социальной жизни, как выражает позицию и поддерживает ВСУ. Мне нравится, что он много работает. Поэтому, думаю, есть все шансы, что наш дуэт станет новым открытием. Не скрою, что я непростая. Но мы с Володей работали несколько раз на корпоративах и концертах. И он быстро реагирует на мои действия, подхватывает шутки. Умеет отстаивать свою позицию и апеллировать мне в ответ. Думаю, нам будет легко и интересно работать вместе на «Хто зверху?»
