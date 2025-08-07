Новый каналХто зверху?Новости

«Целовал свою руку»: как Владимир Дантес дублировал графа Дракулу

Владимир Дантес дублировал графа Дракулу

Ведущий «Хто зверху?» и капитан одной из команд в «Хто знає?», второй сезон которого стартует 26 августа в 20:00 на Новом канале, также ответил, что для него означает дубляж

Озвучка фильмов – это целое искусство, сочетающее актерское мастерство, техническую точность и глубокое понимание эмоций персонажа. Недаром украинский дубляж считается одним из лучших в мире: часто герои иностранных кинолент соловьиной звучат гораздо органичнее, чем в оригинале. И куда приятнее услышать знакомый голос в кинотеатре и знать, кто стоит за кадром! Ведущий «Хто зверху?» и капитан в квиз-шоу «Хто знає?» на Новом канале Владимир Дантес уже во второй раз работал над фильмом. И во второй раз его пригласили озвучивать роль графа! На этот раз в готической ленте «Граф Дракула: история любви».

Cейчас смотрят

Кто стал новым ведущим шоу «Хто зверху?» на Новом канале

Владимир Дантес дублировал графа Дракулу

– Получается, что раз в год в одно и то же время я дублирую графа, – говорит Владимир Дантес. – Это уже второй год подряд, когда работаю над дубляжем фильма. На этот раз все было гораздо понятнее. И я не сказал бы, что стало легче или сложнее, ведь тебе все равно приходится играть голосом за кадром то, что персонаж проживает в кадре. Но на этот раз мне было гораздо проще, потому что уже есть опыт предыдущего графа – Монте-Кристо. Я смотрю премьеры и, конечно, думаю, где можно было сделать лучше. Так что в следующий раз, если мне придется еще кого-то дублировать, учту и этот опыт.

Зрители интересуются не только съемкой интимных сцен на площадке, но и их озвучкой.

– Ты играешь персонажа, входишь в его состояние, понимаешь и будто примеряешь на себя его характер. А когда герой целует кого-то в кадре, тоже должен отыграть это, но вместо чьих-то губ целуешь свою руку. У меня это было. Я дублировал сцену с поцелуями и целовал руку, – делится капитан в «Хто знає?» – А еще бывает, когда кто-то в кадре ест, тогда ты не просто делаешь вид, а действительно ешь, например, печенье.

Владимир Дантес дублировал графа Дракулу

Владимир обожает работать над дубляжем за значительный вклад в киноиндустрию:

– Для меня это как оставить след в истории! Фильмы где-нибудь останутся, и даже тогда, когда меня уже не будет, все равно можно будет услышать, как я кого-то дублировал, – добавляет ведущий Нового.

Включайте Новый канал 26 августа в 20:00 и смотрите премьеру второго сезона «Хто знає?» Также следите за информацией на сайте и в соцсетях Нового, чтобы первыми узнать новости со съемок «Хто зверху?

новини нк новости Хто зверху хто зверху новости хто знає
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь