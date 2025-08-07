Владимир Дантес дублировал графа Дракулу

Ведущий «Хто зверху?» и капитан одной из команд в «Хто знає?», второй сезон которого стартует 26 августа в 20:00 на Новом канале, также ответил, что для него означает дубляж

Озвучка фильмов – это целое искусство, сочетающее актерское мастерство, техническую точность и глубокое понимание эмоций персонажа. Недаром украинский дубляж считается одним из лучших в мире: часто герои иностранных кинолент соловьиной звучат гораздо органичнее, чем в оригинале. И куда приятнее услышать знакомый голос в кинотеатре и знать, кто стоит за кадром! Ведущий «Хто зверху?» и капитан в квиз-шоу «Хто знає?» на Новом канале Владимир Дантес уже во второй раз работал над фильмом. И во второй раз его пригласили озвучивать роль графа! На этот раз в готической ленте «Граф Дракула: история любви».

– Получается, что раз в год в одно и то же время я дублирую графа, – говорит Владимир Дантес. – Это уже второй год подряд, когда работаю над дубляжем фильма. На этот раз все было гораздо понятнее. И я не сказал бы, что стало легче или сложнее, ведь тебе все равно приходится играть голосом за кадром то, что персонаж проживает в кадре. Но на этот раз мне было гораздо проще, потому что уже есть опыт предыдущего графа – Монте-Кристо. Я смотрю премьеры и, конечно, думаю, где можно было сделать лучше. Так что в следующий раз, если мне придется еще кого-то дублировать, учту и этот опыт.

Зрители интересуются не только съемкой интимных сцен на площадке, но и их озвучкой.

– Ты играешь персонажа, входишь в его состояние, понимаешь и будто примеряешь на себя его характер. А когда герой целует кого-то в кадре, тоже должен отыграть это, но вместо чьих-то губ целуешь свою руку. У меня это было. Я дублировал сцену с поцелуями и целовал руку, – делится капитан в «Хто знає?» – А еще бывает, когда кто-то в кадре ест, тогда ты не просто делаешь вид, а действительно ешь, например, печенье.

Владимир обожает работать над дубляжем за значительный вклад в киноиндустрию:

– Для меня это как оставить след в истории! Фильмы где-нибудь останутся, и даже тогда, когда меня уже не будет, все равно можно будет услышать, как я кого-то дублировал, – добавляет ведущий Нового.

